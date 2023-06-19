Работы по реконструкции Аллеи Героев в Элисте по плану должны завершиться к сентябрю

Об этом нам рассказали в администрации города. Напомним, этот объект стал победителем в народном голосовании по благоустройству городской среды в нынешнем году. Работы ведутся на площади более 7 тысяч квадратных метров. В самом центре калмыцкой столицы преобразится участок до памятника легендарному джангарчи Ээлян Овла. А в следующем году по программе благоустроят два сквера в Элисте у памятника Пушкину и в пригородном поселке Аршань.