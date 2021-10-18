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19 ноября, 10:22
НовостиКультура

Сегодня в Национальном музее им. Пальмова пройдет персональная выставка Юрия Давыдова

Сегодня в Национальном музее им. Пальмова пройдет персональная выставка Юрия Давыдова

Она называется «Отражение времени» и посвящена 60-летию со дня рождения заслуженного художника Калмыкии. В экспозицию выставки войдут 56 живописных и графических работ из собственной коллекции мастера, а также частных собраний.

Среди представленных произведений зрители увидят ранние работы автора в стиле модернизм, портреты и этюды пейзажей, а также графические работы и иллюстрации к ойрат-синьцзянским сказкам.

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