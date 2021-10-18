Жители Калмыкии будут получать результаты ПЦР-теста на коронавирус в течение суток
Такие сроки установлены федеральным Роспотребнадзором. Напомним, накануне ведомство по требованию Владимира Путина сократило их с 48 до 24 часов.
Как отметил, Джангар Санджиев, время анализа одинаковое как для элистинцев, так и жителей отдаленных поселений.
Также, согласно новым санитарным правилам, все, кто обращается в медучреждения республики с признаками ОРВИ, обследуются и на COVID-19
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