Жители Калмыкии будут получать результаты ПЦР-теста на коронавирус в течение суток

Такие сроки установлены федеральным Роспотребнадзором. Напомним, накануне ведомство по требованию Владимира Путина сократило их с 48 до 24 часов.

Как отметил, Джангар Санджиев, время анализа одинаковое как для элистинцев, так и жителей отдаленных поселений.

Также, согласно новым санитарным правилам, все, кто обращается в медучреждения республики с признаками ОРВИ, обследуются и на COVID-19