  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 мая, 22:04
Новости

Сегодня в Национальном музее им. Пальмова чествовали сотрудников этого старейшего учреждения региона

Мероприятие было приурочено к Международному дню музеев. Он отмечается во всём мире вот уже 45-й раз.

Благодарности, почётные грамоты получили более 30 хранителей народной памяти, которые помнят и чтят историю. Они протягивают незримую нить между прошлым и будущим, радуя благодарных посетителей.

Завтра в этих залах пройдёт так полюбившаяся многим ночь в музее, где, как всегда, будет много приятных и необычных подарков для гостей. Планов у коллектива впереди  много.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия