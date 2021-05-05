Сегодня в Национальном музее им. Пальмова чествовали сотрудников этого старейшего учреждения региона

Мероприятие было приурочено к Международному дню музеев. Он отмечается во всём мире вот уже 45-й раз.

Благодарности, почётные грамоты получили более 30 хранителей народной памяти, которые помнят и чтят историю. Они протягивают незримую нить между прошлым и будущим, радуя благодарных посетителей.

Завтра в этих залах пройдёт так полюбившаяся многим ночь в музее, где, как всегда, будет много приятных и необычных подарков для гостей. Планов у коллектива впереди много.