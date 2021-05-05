Компания КТК-Р продолжает поддержку социально значимых сфер жизни республики

Сегодня в Оргакине состоялось открытие школьного стадиона. Новый спортивный объект должен стать точкой притяжения для всех жителей поселка. Поиграть в баскетбол, футбол, позаниматься на тренажерах или просто провести время с пользой сможет любой желающий. На торжественном открытии сегодня побывала и наша съемочная группа.

Так может сказать каждый оргакинец. Не только учащийся местной школы Эрдни Бекнеев, для которого спорт – увлечение серьезное, а достижения - весьма весомые. Он - кандидат в мастера спорта по самбо. Ему сегодня вторят, как говорят, и стар, и млад. Ученица 5 класса пришла на открытие нового стадиона со сверстниками по сборной по волейболу, чтобы выразить благодарность за такой подарок.

Пропустить сегодняшнее торжество не могли даже люди пожилого возраста. Пенсионер Василий Кекельджинов, наблюдая за игрой юных на новом футбольном поле, скажет: завидую.

И вот кульминация торжественного мероприятия. Право перерезать красную ленту предоставляется временно исполняющему Председателю Правительства республики Очиру Шургучееву и заместителю генерального директора Акционерного общества КТК-Р Михаилу Гришанкову. И, конечно же, слова поздравления. Как отмечают гости, школьный коллектив поселка Оргакин достоин такого подарка. Его воспитанники служат примером, как в буднях трудовых, так и на спортивном поприще.

Поистине, это настоящий спортивный городок: современное футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а еще целый комплекс уличных тренажеров. За что Очир Шургучеев выражает большую благодарность КТК-Р- компании, которая является стратегическим партнером степного региона на протяжении многих лет. Она и воплощает мечту в реальность.

По словам представителя консорциума Михаила Гришанкова, строительство школьного стадиона было начато в октябре прошлого года и завершено в намеченные сроки. На благотворительный проект по обустройству и переоснащению было направлено 11 млн. рублей. Новый объект даст старт в будущее, откроет новые возможности для развития спорта и физической культуры в Оргакине.

Напомним, в апреле этого года генеральный директор и глава республики подписали новое пятилетнее Соглашение о сотрудничестве. Всего же в благотворительные проекты Калмыки КТК вложил более 1 млрд рублей.