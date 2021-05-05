Республиканская творческая лаборатория сегодня собрала библиотекарей Калмыкии.

Суть встречи заключалась в поиске новых форм и методов работы. Прежде всего, направленных на привлечение читателей. Но и само учреждение культуры должно отвечать их запросам. Ольга Эняева продолжит.

Мероприятие проходило в стенах библиотеки нового поколения-это филиал городской - в 8 микрорайоне. И не случайно. Каждый его участник должен увидеть своими глазами, как выглядит модернизированное учреждение культуры. Новая мебель, книги, современное оборудование. Об этом мечтают многие. Однако статус «модельной библиотеки» получить не просто. Необходимые условия: произвести капитальный ремонт здания и обязателен статус юридического лица. Не каждая местная казна может осилить большой объем строительных работ.

Войти в число «модельных библиотек претендует и Ики-Бурульское учреждение культуры. По словам директора Донары Барановой, проведена большая работа. Дизайн-проект составлен с учетом пожеланий читателей.

Для участия в конкурсе подала пакет документов иСарпинскаярайонная библиотека. Об итогах станет известно через несколько месяцев. Напомню, что первая модельная библиотека появилась в республике в поселке Комсомольский. А в Элисте - в декабре прошлого года, порадовав читателей заметным преображением.

Словом, библиотека превращается в многофункциональный социокультурный центр. Читатели приходят не только за книгой, а еще реализовать свои творческие планы, интересно и с пользой провести свой досуг. Поэтому и требования к работникам высокие. О профессионализме, повышении квалификации библиотекарей также шла речь в творческой лаборатории.