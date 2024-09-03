Сегодня в Национальном музее им. Н.Н. Пальмова состоится открытие выставки ойрат-монгольской каллиграфии «Заясн бичг»

Этот год знаменателен для калмыцкого народа тем, что 425 лет назад, в 1599 году родился великий просветитель, общественный и государственный деятель Зая-пандита. Он является создателем ойрат-калмыцкой письменности, которая представляет уникальное культурно-историческое наследие калмыцкого народа.

В экспозиции более 40 работ на «тодо бичиг» и старомонгольской письменности «худам бичиг». Также в рамках открытия состоятся мастер-классы по каллиграфии, пресс-конференция с участием ученых, общественных деятелей, гостей и организаторов выставки.