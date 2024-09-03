Лук со стрелой - символ экономического форума «Элиста-2024», который состоится 21 сентября

Об этом сообщили его организаторы – Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и центр «Мой бизнес». Образ лука имеет отсылки к древней культуре множества кочевых народов, в том числе Калмыкии, и отражает успех и стремление к цели.

Наконечник в виде ромба традиционно символизирует определенный временной отрезок. Точка, находящаяся внутри него, олицетворяет Солнце. Таким образом, сочетание квадрата и точки представляется ярким символом времени и будущего.