Сегодня в эфире радио России – Калмыкия очередной выпуск передачи Актуальное интервью

Представители надзорных органов расскажут о том, какие способы обмана используют интернет-мошенники и как уберечься от злоумышленников. Только за полгода зарегистрировано более 300 фактов подобных преступлений. А это на 60 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб от них составил более 73 млн.руб.

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