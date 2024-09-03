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5 сентября, 07:58
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Сегодня в эфире радио России – Калмыкия очередной выпуск передачи Актуальное интервью

Сегодня в эфире радио России – Калмыкия очередной выпуск передачи Актуальное интервью

Представители надзорных органов расскажут о том, какие способы обмана используют интернет-мошенники и как уберечься от злоумышленников. Только за полгода зарегистрировано более 300 фактов подобных преступлений. А это на 60 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб от них составил более 73 млн.руб.

Слушайте Актуальное интервью в радиоэфире в 13 часов 10 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Также можно послушать передачу в мобильном приложении на андроид.

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