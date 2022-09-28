Сегодня в Национальном драмтеатре имени Баатра Басангова зрителей ждет встреча с новой постановкой режиссера Сергея Бурлаченко

Комедия "Чужой ребенок" по одноименной пьесе Василия Шкваркина, написанной еще в 30-е годы прошлого столетия, будет держать в напряжении до самого конца. По-летнему жаркое действие погружает в шуточные обстоятельства, которые в реальности могут серьезно разрушить жизнь. А музыка с ее светлым началом невероятно точно передаст атмосферу такого далекого, но знакомого по книгам и кинофильмам счастливого довоенного времени.