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18 ноября, 12:08
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Калмыцкий героический эпос "Джангар" включен в Антологию народной культуры

Калмыцкий героический эпос "Джангар" включен в Антологию народной культуры

Республиканским домом народного творчества были подготовлены все необходимые документы и направлены в Государственный российский дом народного творчества. В повестку первого заседания Экспертного совета по нематериальному культурному наследию Минкульта региона было включено две заявки: эпос "Джангар" и Соколиная охота.

Экспертами, в число которых вошел и Петр Надбитов, было принято положительное заключение по обеим заявкам. Теперь они будут включены в Реестр нематериального культурного наследия Калмыкии.

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