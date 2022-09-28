Калмыцкий героический эпос "Джангар" включен в Антологию народной культуры

Республиканским домом народного творчества были подготовлены все необходимые документы и направлены в Государственный российский дом народного творчества. В повестку первого заседания Экспертного совета по нематериальному культурному наследию Минкульта региона было включено две заявки: эпос "Джангар" и Соколиная охота.



Экспертами, в число которых вошел и Петр Надбитов, было принято положительное заключение по обеим заявкам. Теперь они будут включены в Реестр нематериального культурного наследия Калмыкии.