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30 сентября, 09:31
НовостиКультура

Сегодня в Национальном драматическом театре состоится брифинг с участием артистов творческого коллектива Саха (Якутия) Академического театра имени Ойунского

Сегодня в Национальном драматическом театре состоится брифинг с участием артистов творческого коллектива Саха (Якутия) Академического театра имени Ойунского

В рамках Федеральной программы "Большие гастроли" они представят свои лучшие работы: спектакли "Желанный голубой берег мой…" Чингиза Айтматова и "Шесть персонажей в поисках автора" Луиджи Пиранделло.

Ответный визит калмыцкого театра в Республику Саха (Якутию) состоится с 13 по 17 октября. Артисты познакомят любителей Мельпомены северо-восточной части Сибири с полюбившимися местному зрителю спектаклями: "Я - Будда!", "Араш" и "Калмыцкая свадьба".

В этом году в гастрольных проектах запланировано участие 260 театров, как из регионов России, так и русских коллективов из-за рубежа.

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