Сегодня в Калмыцком медицинском колледже имени Тамары Хахлыновой состоится открытие 2 современных мастерских

Студенты будут обучаться медицинскому социальному уходу, а также лечебной деятельности. Они укомплектованы современным оборудованием и оснащением для контроля состояния пациента и оказания необходимой помощи - электрокардиограф, ноутбук, сумки укладки фельдшера, наборы для оказания травматологической помощи, акушерской помощи.



Туда уже направилась наша съёмочная группа. Материал об открытии смотрите в дневном выпуске.