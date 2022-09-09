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29 сентября, 13:19
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Сегодня в Калмыцком медицинском колледже имени Тамары Хахлыновой состоится открытие 2 современных мастерских

Сегодня в Калмыцком медицинском колледже имени Тамары Хахлыновой состоится открытие 2 современных мастерских

Студенты будут обучаться медицинскому социальному уходу, а также лечебной деятельности. Они укомплектованы современным оборудованием и оснащением для контроля состояния пациента и оказания необходимой помощи - электрокардиограф, ноутбук, сумки укладки фельдшера, наборы для оказания травматологической помощи, акушерской помощи.

Туда уже направилась наша съёмочная группа. Материал об открытии смотрите в дневном выпуске.

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