20 февраля, 09:33
Александр Базыров стал победителем творческого конкурса "Пробуждая сердца"
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Масштабное творческое соревнование памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового "Пробуждая сердца".
Масштабное творческое соревнование памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового "Пробуждая сердца".
Со всей России и 15 стран мира было отправлено 12 тысяч заявок. В итоге были выбраны 24 победителя в разных номинациях. С поэтической декламацией, посвящённой теме Родины и героизма, Александр Базыров занял первое место.
Об этом сообщает пресс– служба Министерства культуры и туризма республики.
Фото: https://vk.com/batu80