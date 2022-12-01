31 января, 08:53
Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур-Санана стартуют бесплатные курсы по изучению "Тодо бичг"
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С основами ясного письма слушателей познакомит кандидат филологических наук, главный редактор газеты "Хальмг Үнн" Евгений Бембеев.
С основами ясного письма слушателей познакомит кандидат филологических наук, главный редактор газеты "Хальмг Үнн" Евгений Бембеев.
Напомним, в 1648 году Зая-Пандита реформировал старую монгольскую письменность, создав "ясное письмо", тем самым приблизив его к разговорному языку.
Изучение Тодо бичиг позволит безошибочно говорить на калмыцком языке, а также с легкостью понимать традиционный и современный монгольский.