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31 января, 08:53
Новости

Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур-Санана стартуют бесплатные курсы по изучению "Тодо бичг"

Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур-Санана стартуют бесплатные курсы по изучению "Тодо бичг"

С основами ясного письма слушателей познакомит кандидат филологических наук, главный редактор газеты "Хальмг Үнн" Евгений Бембеев.

Напомним, в 1648 году Зая-Пандита реформировал старую монгольскую письменность, создав "ясное письмо", тем самым приблизив его к разговорному языку.

Изучение Тодо бичиг позволит безошибочно говорить на калмыцком языке, а также с легкостью понимать традиционный и современный монгольский.

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