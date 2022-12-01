31 января, 19:31
 0 °C
76,3
70,52
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
31 января, 08:35
Новости

До 1 марта ФНС проведет сверки сальдо по ЕНП и не будет взыскивать с бизнеса долги

До 1 марта ФНС проведет сверки сальдо по ЕНП и не будет взыскивать с бизнеса долги

Руководитель ФНС России Даниил Егоров принял решение о неприменении мер принудительного взыскания в отношении отрицательного сальдо, числящегося на едином налоговом счете (ЕНС) налогоплательщиков при их несогласии с корректностью его отражения.

До 1 марта налоговые органы проведут индивидуальные сверки с такими лицами. Для этого им следует обратиться в свои инспекции по вопросу несогласия с сальдо.

Кроме того, до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года по отдельным видам налогов и сборов приостановлено привлечение к налоговой ответственности налогоплательщиков за нарушения законодательства, связанные с представлением (непредставлением) уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия