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4 сентября, 09:13
Новости

С сегодняшнего дня Минэкономики региона принимает заявки от молодых предпринимателей и представителей социальных предприятий

С сегодняшнего дня Минэкономики региона принимает заявки от молодых предпринимателей и представителей социальных предприятий

С сегодняшнего дня Минэкономики региона принимает заявки от молодых предпринимателей и представителей социальных предприятий, рассчитывающих получить финансовую поддержку для реализации бизнес – проектов

Сумма грантов варьируется от 100 до 500 тысяч рублей. Предприниматели, привлекающие эти средства должны со финансировать не менее 25 % от общего размера расходов. Заявки будут принимать по 3 октября. Как сообщили в правительстве республики, в прошлом году гранты предоставили 16 представителям бизнес-сообщества Калмыкии. Общая сумма финансовой поддержки составила около 7 млн рублей.

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