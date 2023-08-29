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31 августа, 09:00
Новости

Сегодня в Элисте будет осуществляться передача бюллетеней для голосования на выборах депутатов Народного Хурала Калмыкии окружным избирательным комиссиям республики с составлением соответствующих актов

Напомним, жителям Калмыкии впервые предстоит избрать новый состав на основе смешанной системы, в соответствии с которой 17 депутатов будут избраны по одномандатным округам, и 10 - по партийным спискам.

Голосование состоится в сентябре и пройдет в три дня – 8,9,10 числа.

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