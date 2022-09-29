Сегодня в Москве, в Центральном выставочном зале "Манеж" завершается 1-ый съезд Российского движения детей и молодежи

В составе калмыцкой делегации - 13 ребят. Участники съезда – активисты школьных и студенческих объединений – генерировали идеи по 10 направлениям, которые будут представлены в Движении: от экологии и креативных медиа до исторических и волонтерских проектов.



Модераторами площадок выступили бойцы штаба студенческого отряда "Джангар" Калмыцкого госуниверситета. "Самое важное – это обратная связь от школьного сообщества региона в виде предложений, которые наши ребята представят на федеральном уровне", - отмечают в ВУЗе.