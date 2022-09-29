Прокуратура Лаганского района провела проверку по факту затопления многоквартирного дома

Надзорные мероприятия показали, что затопление квартир 7 и 8 дома 78 Микрорайона г. Лагани произошло при проведении капитального ремонта кровли жилого дома во время выпадения атмосферных осадков. Подрядчик нарушил технологию проведения ремонтных работ, приступив к ремонту крыши с раскрытием кровли при отсутствии всех необходимых строительных материалов, заготовок и благоприятных погодных условий.



В адрес ответственных лиц ведомство были внесены представления.