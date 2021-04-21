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20 мая, 11:23
НовостиПамять

Сегодня в Москве состоится презентация книги «Академик Эрдниев» от известного российского издательства

Сегодня в Москве состоится презентация книги «Академик Эрдниев» от известного российского издательства

 К этому событию будет приурочено и публичное мероприятие, своего рода, дискуссионный клуб с участием видных педагогов и писателей. Они поговорят о прошлом, настоящем и будущем российского образования, о том, какое уникальное наследие оставил Пюрвя Эрдниев. Обсудят, как сегодня учат в школах, и что волнует учителей, тренды современного обучения.

Напомним, детище Пюрвя Мучкаевича– методика укрупнения дидактических единиц – оказало значительное влияние на преподавание школьных предметов, причем не только математики, и не только в России. Встреча приурочена к столетию первого калмыцкого академика Эрдниева, уроженца маленького селения, который оставил неизгладимый след в отечественной и мировой педагогике.

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