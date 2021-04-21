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20 мая, 10:50
НовостиОбразование

Сегодня школьники сдают экзамен по химии и обществознанию

Сегодня школьники сдают экзамен по химии и обществознанию

2 840 выпускников 9 классов Калмыкии пишут контрольные работы, которые в этом году заменили основной Госэкзамен. Сегодня свои знания проверят ребята, которые выбрали химию и обществознание. Испытания проходят очно, с соблюдением санитарных норм.

Результат может быть использован при зачислении в профильные классы. Но он не повлияет на допуск к Государственной аттестации.

 Напомним, резервных сроков не будет. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут писать контрольные по желанию. Завтра заключительные дисциплины – иностранные языки и география

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