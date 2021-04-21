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20 мая, 11:56
НовостиСобытиеЭкология

Сегодня отмечается День Волги

Сегодня отмечается День Волги

 

 В бассейне Волги сейчас проживает более 40 % населения России, сосредоточено около 45 % промышленного и 50 % производства АПК. Такая антропогенная нагрузка на земли бассейна привела к катастрофическому состоянию экосистемы реки. Загрязняющие вещества, микропластик и бытовые отходы прибрежных зон попадают в ручьи, притоки и русло.

Для многих жителей Калмыкии река - практически единственное место летнего отдыха. В поселке Цаган-Аман ежегодно проходит экологическая акция по очистке от мусора прибрежной полосы Волги. В прошлом году там было собрано более 20 мешков. Однако, в этом году из-за подъёма уровня воды в реке субботник провести не получится. Его отложили на конец июня.

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