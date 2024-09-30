Сегодня Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание за опасное вождение.

При этом ко второму чтению документа может быть подготовлена поправка, повышающая ответственность за повторное правонарушение в этой сфере.

Парламентарии предложили установить для лихачей штраф 3-5 тысяч рублей. За повторное нарушение их будет ждать лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

«Комитет в своем заключении предлагает доработать инициативу ко второму чтению и повысить ответственность за повторное правонарушение. Считаю, что надо дорабатывать и ужесточать ответственность», - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.