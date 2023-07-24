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26 июля, 09:52
Новости

Сегодня в медицинских организациях республики продолжается плановая диспансеризация в рамках национального проекта «Здравоохранение»

Сегодня в медицинских организациях республики продолжается плановая диспансеризация в рамках национального проекта «Здравоохранение»

Профилактический осмотр рекомендуется проходить раз в три года, если человеку до 39 лет, и ежегодно после 40-ка. Специалисты регионального минздрава напоминают о том, что это позволяет выявить на ранней стадии тяжелые заболевания и тем самым существенно снизить риск осложнений и смертности. Диспансеризация состоит из двух этапов.

Сначала проводятся профилактический медицинский осмотр, общий анализ крови, а также набор обследований на онкозаболевания. Второй этап назначается, если на первом выявлены отклонения от нормы.

Видео: Минздрав Калмыкии

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