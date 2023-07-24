Министерство экономики и торговли подвело итоги конкурса «Лучшие практики наставничества»

Он проходил среди компаний -участников нацпроекта «Производительность труда». В основном это учреждения образования, культуры и социальной сферы. Члены экспертного совета определили победителей состязания во всех заявленных номинациях. Они оценивали как качество практических наработок и их результативность, так и вероятность развития наставнического опыта, а также возможность его тиражирования и масштабирования.

Участники, к примеру, представили системы по привлечению будущих сотрудников. Какие условия работы создаются для новоиспеченных коллег. Победители и дипломанты конкурса получили награды. Первое место заняло республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы. Над проектом «Показывая правильный путь» работали лучшие сотрудники ведомства.