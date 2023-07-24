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26 июля, 09:46
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Около 500 книг собрали дети из Калмыкии для ребят из новых российских регионов

Около 500 книг собрали дети из Калмыкии для ребят из новых российских регионов

Всероссийская акция «Книга Другу» стартовала 27 мая в Общероссийский день библиотек. Это инициатива Движения Первых. Книги, собранные по всей стране, отправятся к детям из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Участники смены «Время Первых», которая сейчас проходит в детском лагере на базе санатория-профилактория при КалмГУ, привезли самые разные произведения и любимые книги. Как нам стало известно, скоро их передадут в библиотеки г. Антрацита в рамках соглашения о сотрудничестве между Калмыкией и Антрацитовским районом ЛНР.

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