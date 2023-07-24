Около 500 книг собрали дети из Калмыкии для ребят из новых российских регионов

Всероссийская акция «Книга Другу» стартовала 27 мая в Общероссийский день библиотек. Это инициатива Движения Первых. Книги, собранные по всей стране, отправятся к детям из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Участники смены «Время Первых», которая сейчас проходит в детском лагере на базе санатория-профилактория при КалмГУ, привезли самые разные произведения и любимые книги. Как нам стало известно, скоро их передадут в библиотеки г. Антрацита в рамках соглашения о сотрудничестве между Калмыкией и Антрацитовским районом ЛНР.