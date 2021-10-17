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17 ноября, 10:53
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Сегодня 80-летний юбилей отмечает «Многопрофильный колледж» Городовиковска

Сегодня 80-летний юбилей отмечает «Многопрофильный колледж» Городовиковска

Это первое образовательное учреждение в Калмыкии, которое начало обучать трактористов и комбайнеров. За время существования Колледжа было подготовлено свыше 16 тысяч квалифицированных специалистов. Большая часть их для сельского хозяйства.  Многие из них и сейчас продолжают работать в различных отраслях региона и страны.

В настоящее время в учебном заведении по программам среднего профессионального образования обучается более 600 человек. И сегодня, в рамках празднования юбилея состоится открытие новых мастерских в рамках национального проекта «Образование».

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