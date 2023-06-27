Сегодня в колледже искусств состоится вручение дипломов студентам

В этом году учебу завершают 38 выпускников. Теперь это дипломированные преподаватели музыки, танцев, игры на инструментах, актеры и многие другие. Для них прозвучат напутственные слова, а лучшие получат долгожданные красные дипломы. Также выпускникам вручат грамоты за активное участие в общественной и творческой жизни колледжа.



И таких много! А впереди их ждет – взрослая жизнь.