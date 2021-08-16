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14 октября, 12:00
НовостиРелигия

Сегодня в Казанском кафедральном соборе состоялась служба по случаю большого церковного праздника - Покрова Пресвятой Богородицы

Сегодня в Казанском кафедральном соборе состоялась служба по случаю большого церковного праздника - Покрова Пресвятой Богородицы

В основу положено предание о явлении Андрею Божьей матери в Константинополе в середине десятого века. По легенде город тогда был осажден врагами. Богородица подняла над верующими белое покрывало и вознесла молитву о спасении мира. После чего враги отступили без боя.

В храмах по всей стране в этот день проходят торжественные богослужения.

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