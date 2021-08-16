Владимир Путин: Инициативы народной программы «Единой России» должны быть в полном объеме отражены в бюджете

Такое поручение дал Президент Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы VIII созыва, которая прошла 12 октября. Он напомнил, что партия шла на выборы с народной программой, которая была сформирована на основе предложений граждан из всех регионов страны.

«Эти инициативы должны быть в полном объеме отражены в законопроекте о бюджете. Фракции, конечно же, нужно взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки», — добавил он.

Президент подчеркнул, что в бюджете, над которым предстоит работать новому составу Госдумы в первую очередь, отражены три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. Например, на социальную политику — прежде всего, поддержку семей с детьми и старшего поколения — предусмотрено на три года 41,5 трлн рублей.

«На развитие экономики и поддержку регионов — 15,1 трлн. На здравоохранение — 10,9 трлн рублей», — подчеркнул глава государства.

Президент также предложил с 2022 года индексировать маткапитал по фактической инфляции за предыдущий год, назвав это решение справедливым и отметив, что средства на индексацию всех социальных выплат предусмотрены в полном объеме. Помимо этого, Владимир Путин поручил Правительству в течение месяца представить предложения по новым мерам поддержки граждан.

«Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства. В этом году мы осуществили выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. В условиях повышенной инфляции это востребовано», — сказал глава государства.

Президент обратил внимание на то, что «Единая Россия» показала приверженность к выработке востребованных страной и гражданами решений и при распределении комитетов между фракциями. Фракция партии отдала руководство почти половиной из них другим политическим объединениям, несмотря нa полученное на выборах абсолютное большинство.

«Таким образом было учтено мнение избирателей, проголосовавших за эти партии. Сами они получили дополнительные возможности для эффективной, ответственной работы для того, чтобы исполнять наказы своих избирателей», — отметил Владимир Путин.

В заключение глава государства поблагодарил граждан России за доверие, которое они оказали своим кандидатам — избранным депутатам Госдумы.

«Это доверие, безусловно, связано с надеждой на то, что все уровни власти будут работать ответственно и напряженно, а также решать поставленные задачи. Чтобы люди наши чувствовали уверенность в том, что происходит в стране, уверенность в завтрашнем дне. Уверен, что вы сделаете для этого все, что в ваших силах», — заключил Президент.

Напомним, на первом заседании Госдумы нового созыва 12 октября была зарегистрирована фракция «Единой России» — в нее вошли 324 депутата. Руководителем фракции стал Владимир Васильев. Утверждены также председатели 32 комитетов Госдумы — 17 из них возглавили депутаты от «Единой России». В руководство комитетов на позиции первых зампредов и зампредов вошло немало впервые избранных депутатов. В их числе общественники, волонтеры, медики и представители других сфер.