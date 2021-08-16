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14 октября, 12:28
НовостиКультура

Сегодня на сцене Нацтеатра спектакль «Братья-калмыки...»

Сегодня на сцене Нацтеатра спектакль «Братья-калмыки...»

Он будет представлен в рамках Всероссийской культурной программы «Пушкинская карта» по роману Антона Амур-Санана Мудрешкин сын. Эта постановка по роману Антона Амур-Санана "Мудрешкин сын" - дань уважения и благодарности одному из лучших сынов калмыцкого народа. Бесстрашно пройдя через суровые испытания, он остался в памяти человеком, устремленным к высшей справедливости и правде, до конца хранившим верность долгу и искреннюю любовь к стране.

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