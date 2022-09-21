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14 октября, 09:56
Новости

Сегодня – день работников заповедного дела

Сегодня – день работников заповедного дела
Традиция поздравлять 14 октября всех, чья деятельность связана с защитой природных территорий, появилась более 20 лет назад. Это настоящие энтузиасты, благодаря которым удается сохранить в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие флоры и фауны России.

В Калмыкии – поздравления принимают специалисты биосферного заповедника "Черные Земли". Свой праздник они отметят сегодня субботником – высадят вдоль экологических маршрутов: "звериная тропа" и "лебединое озеро" кустарники. Подсадка "лоха серебристого" улучшит кормовую базу, защитные и гнездопригодные условия для диких животных, обитающих вдоль рек и степных озер.
 
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