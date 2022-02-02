Сегодня в Казанском кафедральном соборе Элисты состоялась божественная литургия

В ней приняли участие все священнослужители Элистинской и Калмыцкой епархии. Служба была посвящена празднованию начала весны и неделе перед Великим Постом. Он начнется с понедельника, 7 марта и продлится до Пасхи.

Архиепископ Юстиниан поздравил всех собравшихся с приходом тепла и праздником Цаган Сар.

Сразу после божественной литургии состоялось епархиальное собрание, на нем священнослужители подвели итоги прошлого года и обсудили предстоящие события в православной жизни региона.