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3 марта, 16:13
НовостиРелигия

Сегодня в Казанском кафедральном соборе Элисты состоялась божественная литургия

Сегодня в Казанском кафедральном соборе Элисты состоялась божественная литургия

В ней приняли участие все священнослужители Элистинской и Калмыцкой епархии. Служба была посвящена празднованию начала весны и неделе перед Великим Постом. Он начнется с понедельника, 7 марта и продлится до Пасхи.

Архиепископ Юстиниан поздравил всех собравшихся с приходом тепла и праздником Цаган Сар.

Сразу после божественной литургии состоялось епархиальное собрание, на нем священнослужители подвели итоги прошлого года и обсудили предстоящие события в православной жизни региона. 

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