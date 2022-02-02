Бадма Башанкаев возглавил одну из медицинских бригад в ЛДНР

Также медучреждениям народных республик передали лекарства.

Еще 14 медиков на добровольческой основе прибыли для помощи врачам Донбасса, сообщил Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, он возглавляет работу по формированию отрядов медиков для оказания плановой медпомощи на Донбассе. И уже несколько дней работает в Луганской республиканской больнице.

«Пять человек прибыли из Уфы, еще девять, в основном, из Москвы и Московской области. Безусловно, здесь еще нужны педиатры для работы в первичном звене, онкологи. Ковид никуда не ушел – поэтому нужны и реаниматологи, и анестезиологи», - отметил Дмитрий Хубезов.

Одну из медицинских бригад возглавил заместитель главы думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.

«Уже есть список врачей, которые готовы и хотят ехать следом за нами. Это терапевты, эндоскописты, эндокринологи. Посмотрим, сделаем выводы, какие специалисты востребованы. Главная задача - помочь тем врачам, что восемь лет спасают жизни под пулями», - подчеркнул он.

Также Бадма Башанкаев сообщил, что представители фармбизнеса передали восемь паллетов медикаментов и расходных материалов для медиков ЛДНР.

«Среди них суперсовременные материалы - и это невероятный подарок. Все понимают, как важна сейчас наша помощь на Донбассе», - подчеркнул он.

Ранее «Единая Россия» запустила формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи жителям народных республик. Первая бригада из шести медиков прибыла для работы в Луганской республиканской больнице 1 марта.