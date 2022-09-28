Сарпинцы увековечили память об освободителях

В селе Уманцево высадили парк роз. Акция была приурочена к 80-летию освобождения села от фашистских захватчиков.



Местные жители высадили цветы на территории школы рядом с обелиском землякам-участникам Великой Отечественной войны. Парк стал символом памяти и признательности за подвиги защитникам поселка.



Акция прошла по инициативе главы сельского поселения Михаила Андреева и директора школы Галины Бембеевой.



Фото: https://t.me/sarprmo