26 октября, 13:33
Сарпинцы увековечили память об освободителях
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В селе Уманцево высадили парк роз. Акция была приурочена к 80-летию освобождения села от фашистских захватчиков.
В селе Уманцево высадили парк роз. Акция была приурочена к 80-летию освобождения села от фашистских захватчиков.
Местные жители высадили цветы на территории школы рядом с обелиском землякам-участникам Великой Отечественной войны. Парк стал символом памяти и признательности за подвиги защитникам поселка.
Акция прошла по инициативе главы сельского поселения Михаила Андреева и директора школы Галины Бембеевой.
Фото: https://t.me/sarprmo
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