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19 сентября, 12:30
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня в Казанский кафедральный собор Элисты доставят частицу Плата Пресвятой Богородицы.

Её принесение приурочено к празднику Рождества Пресвятой Богородицы и Дню города.

Согласно преданию, эту одежду Божия Матерь особо хранила всю жизнь, помня о том, что в ней Она была в ночь Рождества Спасителя.

Подлинность реликвии в ХХ веке была установлена настолько точно, насколько это возможно с учетом поправки на давность событий и при помощи современных технологий.

В течение двух недель святыня будет находиться в храмах Элисты, а затем побывает в Лагани и Городовиковске.

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