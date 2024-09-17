Сегодня в Казанский кафедральный собор Элисты доставят частицу Плата Пресвятой Богородицы.
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Её принесение приурочено к празднику Рождества Пресвятой Богородицы и Дню города.
Согласно преданию, эту одежду Божия Матерь особо хранила всю жизнь, помня о том, что в ней Она была в ночь Рождества Спасителя.
Подлинность реликвии в ХХ веке была установлена настолько точно, насколько это возможно с учетом поправки на давность событий и при помощи современных технологий.
В течение двух недель святыня будет находиться в храмах Элисты, а затем побывает в Лагани и Городовиковске.