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19 сентября, 12:55
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18 сентября студенты республиканского торгово-технологического колледжа с интересом слушали лекцию заведующей Центром организации трансфузионной помощи и комплектования донорских кадров Софьи Доржиевой.

18 сентября студенты республиканского торгово-технологического колледжа с интересом слушали лекцию заведующей Центром организации трансфузионной помощи и комплектования донорских кадров Софьи Доржиевой.

Доктор трансфузиолог Софья Викторовна рассказала об истории развития донорства в мире, современной и эффективной Службе крови. На лекции были рассмотрены основные принципы и правила донорства. Молодые люди посмотрели видеофильмы, посвященные теме «Донорство крови и костного мозга».

Встреча для студентов была познавательной и интересной. Каждый день люди сталкиваются с различными происшествиями, где, в чрезвычайных ситуациях, пострадавшие могут потерять много крови. Для того, чтобы спасти человека, необходима кровь и ее компоненты. Студенты задали доктору много вопросов, в частности, спрашивали, как стать донором и что для этого необходимо. Так что есть уверенность в том, что ряды доноров Калмыкии пополнятся.

Фото: БПОУ РК "Торгово-технологический колледж"

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