Сегодня в Калмыкию привезли мощи Святого князя Александра Невского

Торжественная встреча ковчега со святыней состоялась на мемориале воинам 28-й армии в посёлке Хулхута. Останки прибыли из Астрахани в сопровождении сотрудников Благотворительного фонда Святого князя Владимира.

После приветственного молебна к мощам смогли приложиться прихожане храма Александра Невского в Яшкуле. В республике они пробудут два дня, затем отправятся дальше по маршруту «Южного крестного хода».

Александр Невский – небесный покровитель сухопутных войск и морской пехоты ВМФ, а также дипломатов. Но и Хулхутинский мемориал был выбран для встречи ковчега с мощами Святого князя не случайно. Ведь благодаря его полководческому таланту в XIII веке удалось остановить немецкое вторжение, так же, как это сделали бойцы 28-й армии столетия спустя.

Архиепископ элистинский и калмыцкий Юстиниан принял ковчег и совершил вместе с духовенством молебен перед святыней. Он рассказал собравшимся, что при жизни Александр Невский неоднократно посещал прикаспийские степи, так как здесь жил его названный брат, царевич Сартак, правнук Чигисхана, основавший здесь город Сарай. Поэтому прибытие мощей князя, в конце жизни принявшего монашество, а затем причисленного к лику святых, на эти земли - очень символично.

«Южный крестный ход», в ходе которого святыня прибыла в Калмыкию, стартовал 12 июня, в День России в городе Ростове-на-Дону. Сейчас позади Волгоград и Астрахань. Одновременно еще три ковчега с частицами мощей начали путешествие по городам России и Белоруссии. Реликвию сопровождает представитель Благотворительного фонда Святого князя Владимира Павел Рябуха.

После встречи на мемориале ковчег с мощами отправился в посёлок Яшкуль, где находится храм Святого князя Александра Невского. Здесь к святыне смогли приложиться все желающие.

А в 16.00 святыня прибыла в Элисту и будет находиться в Казанском соборе и завтра. 26 июня после Литургии в храме Святого страстотерпца цесаревича Алексия в Городовиковске ковчег с мощами Александра Невского передадут представителям Ставропольской епархии.