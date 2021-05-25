Дворовая территория дома № 72 по улице Октябрьской в селе Приютное преобразилась

Она стала первой в сельской местности, открытой в республике по федеральной программе «Комфортная городская среда». Жители 8-квартирного дома отметили свой общий праздник.

Светлана Приходько живёт в этом доме с момента его постройки. Как и все его нынешние обитатели. Ровно 20 лет. В этом дворе выросли их дети.

Дружные соседи были единодушны, когда им предложили участие в программе по благоустройству придомовой территории. Теперь двухэтажка огорожена, во дворе установлены навесы, для малышей организована современная детская площадка. Внутри парковка. Жители сами выбирали скамейки, урны и уличные фонари для освещения. Кстати, им могут позавидовать даже элистинцы. Вся территория вокруг выложена качественной плиткой.

Общая стоимость проекта составила почти 2 миллиона 700 тысяч рублей. Около двух миллионов пришли из федерального бюджета. 40 тысяч выделил бюджет республики, местные средства немного превысили 220 тысяч. Сами жильцы внесли более полумиллиона, а помимо финансового участия, еще и активно работали над улучшением своего участка.

Параллельно по этой же программе в райцентре идут работы по благоустройству общественной территории - парка «Дружба». Он должен принять своих первых посетителей уже в августе.

В этом году также преобразятся и дворовые территории в тех муниципалитетах, где есть многоквартирные дома. Города Элиста, Городовиковск и Лагань, посёлок Комсомольский, село Троицкое. А жители Приютного уже радуются удобному дворику, где есть место для общих посиделок и обсуждений.

Приютяне считают, что это только первая ласточка в благоустройстве села. И эта ласточка получилась такой красивой, уютной и комфортной.