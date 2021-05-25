Все 150 школ Калмыкии перейдут на российское программное обеспечение

Такое решение было принято после заключения соглашения о сотрудничестве в сфере информационных технологий между Правительством республики и производителем офисного программного обеспечения.

Документ был подписан на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде. По условиям соглашения, все образовательные организации Калмыкии получат лицензии «Мой Офис Образование» по нулевой стоимости. Отечественное офисное ПО совместимо со всеми популярными операционными системами. «В рамках Национального проекта «Образование» в Республике уже реализовано несколько проектов: создан мобильный технопарк «Кванториум», запущен Центр образования детей «IT-куб», в школах появляются учебные центры цифрового профиля «Точка роста». В этих условиях переход образования региона на современное и безопасное офисное ПО от российских разработчиков – логичный и своевременный шаг», – заяви лпрофильный министра Алексей Этеев.