Калмыкия достигла пика третьей волны COVID-19

Об этом сообщил Главный санитарный врач Джангар Санджиев. Женщины в этот период больше болеют, и чаще коронавирус подтверждается у детей. От риска заражения многие спасаются вакцинацией. Республика приближается к 50 процентам от плана. Но этой цифры пока недостаточно для достижения в регионе иммунной прослойки. Наш спецкорреспондент Ольга Эняева узнала, когда ждать спада заболеваемости.

Первый укол Елена Сумьянова получила 14 июля. Перенесла его легко. Небольшая температура, больше никаких симптомов. А коронавирусом она переболела в декабре. Долго лечилась в госпитале с КТ-3. Пришла получить прививку, чтобы маму и коллег не подвергать риску заражения.

Несмотря на то, что сейчас Калмыкия находится на пике заболеваемости, взрывного роста не допустили. А все благодаря тем мерам, которые были приняты в июне. Напомним, что тогда вышел указ Главы региона о запрете проведения массовых мероприятий. На удаленный режим работы были отправлены сотрудники МФЦ и социальных учреждений.

Достигнутое плато по уровню инфицированных продержится, по прогнозам специалистов, еще две недели. А к осеннему сезону необходимо создание в регионе коллективного иммунитета, говорит Главный санитарный врач Джангар Санджиев. Во многом, специалисты это связывают с массовой вакцинацией

Больше всего людей болеют в районах. Малодербетовском, Кетченеровском, Городовиковском РМО. По словам Главного врача Лаганской больницы Николая Шарапова, сейчас в госпитале 27 больных, но их число растет. Ситуацию усугубил выход из строя компьютерной томографии. Теперь пациентов, которые нуждаются в диагностике, сразу отправляют в Элисту. Но по темпам вакцинации лаганцы в числе лидеров.

Специалисты прогнозируют небольшой спад заболеваемости на конец августа. А пока ситуация остается крайне напряженной. Поэтому меры личной профилактики никто не отменял.