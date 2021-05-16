Сегодня в Калмыкию прибыл спикер I Mеждународного фестиваля креативных индустрий «Глокализация» Андрей Себрант

По мнению гостя - мероприятие обеспечит творческую среду для развития новых идей и цифровых возможностей. Напомним, Себрант - один из первых деятелей рунета. Вместе с ним республику посетила и российская медиахудожница Наталья Алфутова. Ее Работы выставлялись на VI Московском биеннале современного искусства, а также на пространствах VIII видео-, арт-фестиваля в Каире. Известно, что гости проведут мастер-классы.