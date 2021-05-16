11 июня, 17:13
 24 °C
87,33
71,68
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • banner
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 июня, 19:26
Новости

Сегодня в Калмыкию прибыл спикер I Mеждународного фестиваля креативных индустрий «Глокализация» Андрей Себрант

Сегодня в Калмыкию прибыл спикер I Mеждународного фестиваля креативных индустрий «Глокализация» Андрей Себрант

По мнению гостя - мероприятие обеспечит творческую среду для развития новых идей и цифровых возможностей. Напомним,  Себрант - один из первых деятелей рунета. Вместе с ним республику посетила и российская медиахудожница Наталья Алфутова. Ее Работы выставлялись на VI Московском биеннале современного искусства, а также на пространствах VIII видео-, арт-фестиваля в Каире. Известно, что гости проведут мастер-классы. 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия