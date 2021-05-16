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11 июня, 19:01
НовостиКультура

﻿ Калмыцкие режиссеры вошли в ТОП-12 перспективных звезд российского кино

﻿ Калмыцкие режиссеры вошли в ТОП-12 перспективных звезд российского кино

 

Ведущее американское издание Variety опубликовало список из 12 самых талантливых представителей российской киноиндустрии. В данный список вошли два калмыцких режиссера – Элла Манжеева и Евгений Сангаджиев, которые, по мнению экспертов, являются восходящими звездами международного уровня

Глава региона поздравил режиссеров с новыми достижениями: «Мы гордимся тем, что в нашей республике есть такие профессионалы».

Бату Хасиков также напомнил, что ранее фильм Эллы Минжеевой «Белой дороги» был отобран в программу молодых мастеров L’Atelier Cin fondation 74-го Каннского кинофестиваля. Это первый российский фильм за 15 лет, попавший в эту программу. Всего в данную секцию приглашены 15 молодых режиссеров из 15 стран, чьи работы считают перспективными.

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