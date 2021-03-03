Бату Хасиков посетил с рабочим визитом Верховный Суд Калмыкии

«Это один из ключевых органов госвласти, деятельность которого имеет огромное значение для развития региона. Он является гарантом сохранения прав, свобод и законных интересов наших граждан, общества и государства, – отметил Глава республики. Благодаря слаженной и ответственной работе его сотрудников осуществляется соблюдение правосудия. Бату Хасиков подчеркнул, что жители региона и представители бизнеса стали чаще обращаться за судебной защитой и это говорит о росте доверия к системе. На данный момент в повестке Верховного Суда немало вопросов, требующих обсуждения и предметного решения. Тем не менее, в условиях пандемии, суды республики не сбавили темпы работы, отметил Глава. Несмотря на введенные ограничения, в 2020-м году рассмотрено больше дел, чем в предыдущий период».