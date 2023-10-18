Бывший ветеринарный врач предстанет перед судом по обвинению в совершении должностных преступлений

Целинным межрайонным следкомом по Калмыкии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ветеринарного врача БУ РК «Целинная районная станция по борьбе с болезнями животных». Бывшее должностное лицо обвиняется в совершении двух эпизодов преступления.

По версии следствия, в период времени с 2017 года по 2020 год ветеринарный врач, злоупотребляя своими полномочиями, не проводил диагностические исследования, ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия на основании договоров оказания ветеринарных услуг, заключенных с двумя индивидуальными предпринимателями - главами крестьянских фермерских хозяйств, в связи с чем вносил в ветеринарные документы заведомо ложные сведения о якобы проведенных вышеуказанных мероприятиях в отношении поголовья сельскохозяйственных животных, принадлежащих последним.

На основании заведомо ложных сведений, внесенных в ветеринарные документы, в Управление ветеринарии Республики Калмыкия направлялись сведения об эпизоотическом благополучии хозяйств и подтверждении идентификации сельскохозяйственных животных с указанием количества поголовья. Впоследствии одному фермеру были незаконно выплачены субсидии на общую сумму более 900 тысяч рублей, второму фермеру были незаконно выплачены субсидии на общую сумму 495 тысяч рублей.

Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств вины фигуранта, что позволило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направить в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК России по Республике Калмыкия