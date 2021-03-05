25 марта, 13:25
 3 °C
89,98
76,17
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 марта, 15:56
НовостиСобытиеОбщество

Калмыцкие казаки примут участие в параде 9 мая

Калмыцкие казаки примут участие в параде 9 мая

Об этом стало известно по итогам заседании комиссии при полпреде Президента России в ЮФО по делам казачества. В нем приняла участие в режиме ВКС вице-премьер республики Ирина Шварцман. Напомним, в прошлом году калмыцкие казаки также участвовали в военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

В этом году также планируется подготовка парадного расчета из состава Калмыцкого казачьего округа. В Москву он делегирует троих представителей. Торжественные проводы состоятся уже в эту субботу.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия