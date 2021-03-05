Калмыцкие казаки примут участие в параде 9 мая

Об этом стало известно по итогам заседании комиссии при полпреде Президента России в ЮФО по делам казачества. В нем приняла участие в режиме ВКС вице-премьер республики Ирина Шварцман. Напомним, в прошлом году калмыцкие казаки также участвовали в военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

В этом году также планируется подготовка парадного расчета из состава Калмыцкого казачьего округа. В Москву он делегирует троих представителей. Торжественные проводы состоятся уже в эту субботу.