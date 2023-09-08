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11 сентября, 11:45
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Предварительные итоги выборов в Народный Хурал Калмыкии

Предварительные итоги выборов в Народный Хурал Калмыкии

Избирком Калмыкии подвел предварительные итоги выборов депутатов Народного Хурала республики седьмого созыва. На текущий момент обработано 100% протоколов.

В голосовании приняли участие 42,07% избирателей. Преодолели пятипроцентный барьер четыре избирательных объединения: «Единая Россия» - 64,18%, «КПРФ» - 13,33%, «Новые люди» - 8,36%, «Справедливая Россия» - 5,23%.

В соответствии с действующем законодательством эти объединения будут допущены к распределению депутатских мандатов.

В одномандатных округах, по предварительным данным, 17 мандатов будут переданы кандидатам, выдвинутым ВПП «Единая Россия». На данный момент окружные избирательные комиссии подводят итоги по одномандатным избирательным округам, затем будут определены результаты по единому республиканскому округу, сообщил избирком Калмыкии.

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