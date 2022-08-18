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12 сентября, 10:55
НовостиМолодёжная политика

Сегодня в Калмыкии стартуют республиканские туристские соревнования учащихся

Сегодня в Калмыкии стартуют республиканские туристские соревнования учащихся

Состязаться будут школьники 15-16 лет. Они пройдут контрольным маршрутом, продемонстрируют технику пешеходного туризма и навыки ориентирования. Также их ждет эстафета и конкурсная программа.

Cудьи будут оценивать физподготовку, смекалку, знание краеведения и топографии участников. А еще на одном из этапов – умение оказывать первую медицинскую помощь. Соревнования пройдут в Сосновом бору близ поселка Аршан. А завершатся 15 сентября.

Подробнее об их старте смотрите в дневном выпуске Вестей.

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