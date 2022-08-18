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12 сентября, 11:53
НовостиКриминал

Местным жителям, строившим офис врача общей практики в селе Тундутово, не платили зарплату

Местным жителям, строившим офис врача общей практики в селе Тундутово, не платили зарплату

Об этом сообщает Прокуратура Малодербетовского района. Ей проведена проверка в отношении подрядной организации.

Установлено, что ответственная компания привлекла к строительству офиса местных жителей - они были допущены к работе без заключения трудового договора. После выполнения необходимых работ сотрудники получили зарплату не в полном объеме. Организация задолжала четырем местным жителям 70 тысяч рублей.

Прокуратура Калмыкии отметила, что строительная компания и ее директор оштрафованы. Задолженность будет выплачена пострадавшим в полном объеме.

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