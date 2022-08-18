Местным жителям, строившим офис врача общей практики в селе Тундутово, не платили зарплату

Об этом сообщает Прокуратура Малодербетовского района. Ей проведена проверка в отношении подрядной организации.



Установлено, что ответственная компания привлекла к строительству офиса местных жителей - они были допущены к работе без заключения трудового договора. После выполнения необходимых работ сотрудники получили зарплату не в полном объеме. Организация задолжала четырем местным жителям 70 тысяч рублей.



Прокуратура Калмыкии отметила, что строительная компания и ее директор оштрафованы. Задолженность будет выплачена пострадавшим в полном объеме.