Местным жителям, строившим офис врача общей практики в селе Тундутово, не платили зарплату
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Об этом сообщает Прокуратура Малодербетовского района. Ей проведена проверка в отношении подрядной организации.
Об этом сообщает Прокуратура Малодербетовского района. Ей проведена проверка в отношении подрядной организации.
Установлено, что ответственная компания привлекла к строительству офиса местных жителей - они были допущены к работе без заключения трудового договора. После выполнения необходимых работ сотрудники получили зарплату не в полном объеме. Организация задолжала четырем местным жителям 70 тысяч рублей.
Прокуратура Калмыкии отметила, что строительная компания и ее директор оштрафованы. Задолженность будет выплачена пострадавшим в полном объеме.